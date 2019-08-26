طوكيو تعرض تقديم المساعدة للبرازيل لمواجهة حرائق غابات الأمازون

عرض وزير الخارجية الياباني تارو كونو تقديم المساعدة للبرازيل لمكافحة الحرائق التي تلتهم غابات الأمازون المطيرة.



جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره البرازيلي إيرنيستو إنريكيه فراغا أراوهو يوم الاثنين حيث تم إطلاعه أيضا على الحرائق في تلك الغابات.



وأخبر كونو أراوهو أن اليابان ستدرس ما يمكن أن تفعله لإخماد الحرائق استنادا إلى رغبة البرازيل، مضيفا أن اليابان تسعى لتعاون ثنائي متوسط وطويل الأمد للمحافظة على الغابات.