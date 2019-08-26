ترامب: الصين طلبت استئناف المحادثات التجارية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين اتصلت بمسؤولين في واشنطن حول استئناف المحادثات التجارية الثنائية.



جاء ذلك في حديث ترامب للصحفيين قبيل اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا يوم الاثنين.



وقال ترامب "إن الصين اتصلت في الليلة الماضية بكبار مسؤولينا التجاريين وقالت، هيا نعد إلى طاولة المفاوضات، ولذلك سنعود إلى الطاولة، وأعتقد أنهم يريدون أن يفعلوا شيئا".



يذكر أن الولايات المتحدة والصين تخوضان حربا تجارية.



وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم الجمعة إنه سيزيد التعريفات الجمركية على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار من النسبة الحالية وهي 25% لتصبح 30% ابتداء من الأول من أكتوبر.



وأضاف أن السلع المتبقية التي قيمتها 300 مليار دولار التي ستفرض عليها تعريفات جمركية بنسبة 10% ابتداء من الأول من سبتمبر، ستزيد تعريفاتها الجمركية لتصبح 15%.



وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت الصين إنها ستفرض تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 15% على 5078 سلعة أمريكية على مرحلتين، الأولى في الأول من سبتمبر والثانية في الخامس عشر من ديسمبر.