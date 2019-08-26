يوفنتوس يصارع على ضم راكيتيتش الي صفوفه

كشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية اليوم الإثنين، عن إصرار نادي يوفنتوس بقيادة المدرب المخضرم ماوريسيو ساري، على التعاقد مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري يوم 2 سبتمبر.



ومن الواضح في الوقت الحالي أن برشلونة يتطلع للتخلي عن راكيتيتش، سواء بإشراكه في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا أو لا.



ويريد برشلونة الحصول على المال مقابل راكيتيتش الذي تنازل عن مركزه لصالح الإسباني سيرجي روبرتو الذي يلعب في خط الوسط خلال الموسم الحالي.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي يصر على التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، ويحاولون إقناع نادي برشلونة الإسباني بضمه هذا الصيف في صفقة تبادلية بالتخلي عن الألماني إيمري تشان.