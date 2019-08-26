"الحرس الثوري" الإيراني يجري مناورات عسكرية عند حدود أفغانستان

أعلن "الحرس الثوري الإيراني" أن قوات برية تابعة له أجرت مناورات في شمال غرب البلاد، عند حدود أفغانستان.



وذكرت هيئة العلاقات العامة التابعة لـ"الحرس الثوري"، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن المناورات التي تحمل اسم "الغدير" أجريت في المرتفعات الحدودية بمنطقة بورالان ماكو بمحافظة أذربيجان الغربية، بمشاركة عناصر مقر عمليات "حمزة سيد الشهداء (ع)" التابع للقوة البرية في "الحرس".



وتهدف هذه المناورات، حسب البيان، إلى رفع مستوى جاهزية المقاتلين وحرس الحدود الإيراني، بغية "تدمير ما تبقى في البلاد من مقرات الجماعات الإرهابية المعادية للثورة والمدعومة من قبل الاستكبار العالمي وتطهير المناطق الشمالية الغربية من البلاد من وجود الأشرار المسلحين".



وصرّح قائد القوة البرية في "الحرس الثوري" العميد محمد باكبور، على هامش المناورات، بأنها "مناورة حقيقية لأن الأرض والعدو والقوة القتالية فيها حقيقية"، معربا عن تصميم "الحرس الثوري" على تأمين حدود البلاد والوقوف في وجه أي تحرك يعرض أمن إيران للخطر.