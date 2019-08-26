بيروتي مهاجم روما سيغيب لمدة شهرين بسبب إصابة في الفخذ

قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الإثنين إن المهاجم دييجو بيروتي سيغيب لثمانية أسابيع بعد إصابته في الفخذ خلال التدريب.



وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عن مباراة قمة أمام لاتسيو يوم الأحد إضافة إلى مواجهات أمام ساسولو وبولونيا واتلانتا وليتشي وكالياري.



وغاب الدولي الأرجنتيني عن أول مباراة لروما في الدوري هذا الموسم في التعادل 3-3 على أرضه أمام ناديه السابق جنوة.



وتسببت الإصابات في غياب بيروتي عن العديد من المباريات الموسم الماضي ولم يشارك سوى في 13 مباراة في الدوري.