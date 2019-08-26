"أوبك" وروسيا أكبر المستفيدين من تباطؤ الطلب الصيني على الخام الأمريكي

توقع محللون نفطيون أمس ازدياد الطلب على نفط "أوبك" والخام الروسي كبديل عن النفط الأمريكي الذي يرجح أن تصل صادراته إلى مستوى الصفر في السوق الصينية، مع تصاعد الحرب التجارية، لافتين إلى أن السعودية عززت بالفعل وجودها في الصين من خلال زيادة الصادرات وتعويض النقص الناجم عن هبوط الإنتاج والتصدير الإيراني، الذى كان يعتمد على السوق الصينية بشكل أساس، وتراجع بعد فرض العقوبات الأمريكية المشددة.



يتوقع المحللون استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري بعد خسائر مني بها في ختام الأسبوع الماضي، جراء تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد فرض رسوم جمركية جديدة طالت لأول مرة النفط الخام، ومن المتوقع أن تحد من الصادرات الأمريكية إلى السوق الصينية.



ورجح المحللون تراجع صادرات الخام الأمريكية إلى الصين، وهو محور الطلب العالمي على النفط، بعد تصاعد وتيرة الحرب التجارية، وهو ما سيؤدي إلى تغيرات جذرية في خريطة التجارة الدولية للطاقة، خاصة إذا استمرت وتيرة النزاعات التجارية في التصاعد.



وأضاف المحللون أنه – بحسب تقارير دولية - فإن الولايات المتحدة ليست من بين أكبر موردي الخام للصين، لكن حدوث ما سمي بثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة جعل منها أكبر منتجي العالم بعدما تجاوز الإنتاج الأمريكي 12 مليون برميل يوميا، واستفاد بشكل كبير من تخفيضات الإنتاج التي أقدمت عليها "أوبك" بالتنسيق والتعاون مع روسيا وبقية المنتجين المستقلين، كما استفاد الإنتاج الأمريكي من العقوبات التى هبطت بإمدادات إيران وفنزويلا، ومن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



في هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة كيو إتش آي لخدمات الطاقة، "إن التقلبات السعرية على الأرجح ستسيطر على سوق النفط مع الميل إلى تسجيل انخفاضات سعرية تحت تأثير مخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية خاصة مع فرض رسوم جمركية على صادرات الخام الأمريكي إلى الصين، وهو ما يعكس تصاعد المواجهات التجارية بين أكبر اقتصادات العالم".



وأضاف كيندي أن "الصين كانت تاسع أكبر مشتر للخام الأمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهي على الأرجح ستفقد هذا الموقع المتقدم في ضوء هذا التطور الواسع في نزاعات التجارة"، مشيرا إلى أن تحالف "أوبك" وخارجها قد يكون المستفيد من هذا التطور بتعزيز صادراته إلى السوق الصينية وتعويض الحصص السوقية التي كان فقدها بسبب خفض الإنتاج، ونتيجة المنافسة الشرسة مع الإنتاج الأمريكي الذي قفز بوتيرة شديدة السرعة أخيرا.