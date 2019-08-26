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اقتصاد

الروبية الهندية تتراجع لأدنى مستوى في عام 2019

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:21 م
الروبية الهندية
الروبية الهندية
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تراجعت العملة المحلية للهند مقابل نظيرتها الأمريكية لأدنى مستوى في العام الحالي خلال تعاملات، اليوم الإثنين، مع تصعيد جديد في التوترات التجارية قبل إشارات للتهدئة.

وتأثرت العملة الهندية بتفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أواخر الأسبوع الماضي قبل تهدئة في الأسبوع الحالي.

وقررت الصين فرض تعريفات على بعض سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، بداية من 1 سبتمبر المقبل على أن يتم إرجاء بقية الرسوم حتى 15 ديسمبر هذا العام.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي زيادة الرسوم الأمريكية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30 % بدلًا من 25 % بداية من الأول من أكتوبر مع زيادة الرسوم الأخرى على بضائع مستوردة من بكين بقيمة 300 مليار دولار لتكون 10 بالمائة بدلًا من 5 % والتي تصبح سارية المفعول بداية الشهر المقبل.

لكن اليوم أشار ترامب إلى رغبة الصين في التفاوض مرة أخرى والعودة لطاولة المفاوضات وسط توقعات بإحراز تقدم هذه المرة في طريق الصفقة التجارية.

وانخفضت الروبية الهندية أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.5 %، ليصعد الدولار إلى 72.0238 روبية.

وسجلت العملة الهندية 72.2538 روبية لكل دولار في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى في العام الحالي.

يذكر أن الروبية الهندية شهدت خسائر بنحو 3.57 % مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2019 حتى الآن.
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