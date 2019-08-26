مكافحة المحتويات المبتذلة والإباحية ضرورية لحماية القاصرين

قال المكتب الوطني لمكافحة الإباحية والمنشورات غير القانونية بالصين، إن الصين قامت بتحركات استهدفت المحتويات المبتذلة والإباحية على شبكة الإنترنت، من أجل حماية النمو السليم للقاصرين بحزم.



وأضاف مسئول في المكتب المذكور أن هناك أكثر من 400 مليون مستخدم للأدب عبر الإنترنت، يشكل الشباب الغالبية بينهم، لافتًا إلى أن بعض المحتويات تعارض النظام العام والمعايير الأخلاقية، فيما ينتهك بعضها الآخر القوانين والأنظمة، مشيرًا إلى أن العامة وخاصة الآباء قد أعربوا عن مخاوف قوية حول هذه الأمور.



وأشار المسئول إلى أن الأدب عبر الإنترنت بات متزايد الأهمية والتأثير في المجتمع، فيما تؤثر المنشورات غير القانونية على التطور طويل المدى والمستدام لهذه الصناعة، ما يفرض الحاجة إلى زيادة التنظيم وفرض العقوبات بحق المخالفين.



وأطلقت الصين حملة وطنية على انتشار المحتويات المبتذلة في شهر ابريل الماضي، استهدفت بشكل رئيس للمحتويات الإلكترونية المبتذلة والإباحية.