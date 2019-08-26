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اقتصاد

طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من التوقعات

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:17 م
جريدة الدستور
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ارتفعت الطلبيات الجديدة من السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال يوليوتموز الماضي، بدعم صعود طلبيات الطائرات الدفاعي وغير الدفاعية.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة ارتفعت بنسبة 2.1 % في شهر يوليو الماضي مقابل زيادة 1.8 % في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبيات السلع الأمريكية المعمرة سوف تشهد زيادة 1.4 % في الشهر الماضي.

في حين تراجعت طلبيات السلع المعمرة الأساسية والتي تستثني وسائل النقل،بنحو 0.4 % في الشهر الماضي، مقابل زيادة 0.8 % في الشهر السابق له.

وكانت التقديرات تشير إلى أن طلبيات السلع المعمرة الأساسية في الولايات المتحدة سوف ترتفع بنحو 0.2 %.

أما طلبيات السلع المعمرة التي تستثني الدفاع، فشهدت زيادة 1.4 % في الشهر الماضي، مقارنة مع ارتفاع قدره 3.1 % في يونيو الماضي.

وشهدت طلبيات الطائرات غير الدفاعية وقطاع غيارها ارتفاعًا بنحو 47.8 %، كما زادت طلبيات الطائرات الدفاعية بنسبة 34.4 %.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 % إلى 97.969.
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