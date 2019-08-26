متظاهرون يحتشدون في عدد من المدن الإيرانية لمناهضة النظام

احتشدت صباح اليوم الاثنين، مجموعة من المعلمين المتقاعدين التربويين في مدينة أصفهان الايرانية ومعظمهم من السيدات في ساحة انقلاب، مناهضين للنظام الإيراني.



وكان المحتجون يحملون لافتات كتبت عليها: لا نصمت حتى نستعيد حقوقنا، لا سرقة ولا مذلة؛ هذا هو شعار الأمة، عدونا هنا يقولون كذبا إنه أمريكا، لا نريد تأمينا صوريا.



وهاجم رجال الأمن المرتدين الزي المدني المجتمعين ومزقوا المنشورات واللافتات واعتدوا عليهم بالضرب ولكن المعلمين الشجعان واصلوا تجمعهم.



وتزامنا مع مظاهرة التربويين المتقاعدين في أصفهان، شارك التربويون في طهران في تظاهرة مماثلة ضد النظام أمام وزارة العمل، وكانت الشعارات والمطالب لجميع المعلمين والمتقاعدين في طهران وأصفهان مشتركة.