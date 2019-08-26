570 % قفزة في استثمارات المؤسسات الأجنبية المؤهلة في السوق السعودية

قفزت ملكية المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية بنسبة تقارب 570 في المائة (نحو ستة أضعاف) منذ بداية العام.



وبلغت ملكية المؤسسات الأجنبية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الثامن من أغسطس الجاري، نحو 91.5 مليار ريال، مقابل 13.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 77.8 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري.



ووفقا لتحليل استندت إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن ارتفاع ملكية المؤسسات المؤهلة في الأسهم السعودية أدى إلى تضاعف حصتهم في السوق بأكثر من خمس مرات لتصبح 4.53 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الثامن من أغسطس الجاري، فيما كانت 0.74 في المائة في نهاية العام الماضي.



وفي ظل المشتريات المتواصلة للأجانب في سوق الأسهم السعودية سجلت ملكيتهم في السوق أعلى حصة على الإطلاق عند 7.86 في المائة بقيمة سوقية تبلغ 158.8 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للسوق كاملا 2.02 تريليون ريال.



يتزامن الصعود القوي لمشتريات الأجانب وملكيتهم في سوق الأسهم السعودية مع تطبيق النصف الأول من مراحل انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة، حيث تم ضم 50 في المائة من وزن السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة الثلاثة (مورجان ستانلي، فوتسي راسل، ستاندرد آندر بورز)، فيما يتبقى 50 في المائة أخرى من وزن السوق سيتم ضمها تدريجيا حتى مارس 2020.



ومن المتوقع أن ترتفع حصة الأجانب في سوق الأسهم السعودية مع تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في 28 أغسطس الجاري.