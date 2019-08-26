استعدادا للقمة.. المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث آليات تعزيز التجارة

تنطلق الأسبوع المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ"104".



ويبدأ في الأول من سبتمبر المقبل اجتماع اللجنة الاجتماعية، بينما تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعاتها على مدي يومي 2 و3 من نفس الشهر، ثم يعقد كبار المسؤولين اجتماعهم يوم 4 سبتمبر المقبل، على أن يعقد المجلس على المستوى الوزاري في 5 سبتمبر المقبل وذلك برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان.



وتناقش الاجتماعات الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها الـ31 والتي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.



كما يناقش الاجتماع تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت ينايرالماضي.



وتناقش اللجنة الاجتماعية النظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، وبندا حول افتتاح البرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة ومشروعا لحماية المرأة في القطاع غير المنظم "بائعات الشاي والأطعمة" وذلك بناء على طلب السودان.