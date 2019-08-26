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رياضة

فعاليات البرنامج الحوارى حول ترشيد المياه تحت شعار "حافظ عليها تلاقيها"

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:12 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
وكالات
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نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، اليوم، بمركز التعليم المدني بالجزيرة برنامجا حواريا مع الشباب تحت شعار "حافظ عليها تلاقيها"، يأتي ذلك ضمن سلسلة الحوارات الشبابية التي تنفذها الوزارة لتوعية الشباب بالقضايا المجتمعية والقومية المختلفة.

واستهل المهندس هشام صابر، رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي حواره مع الشباب مستشهدا بالآية الكريمة "وجعلنا من الماء كل شىء حي"، وتطرق إلى عدة محاور، من ضمنها كيفية دخول المياه في تكوين جسم الإنسان بنسبة تصل إلى 70 بالمائة، وأن نقص المياة بالجسم قد يسبب العديد من الأمراض كتكوين الجلطات‘ كما أشار إلى مصادر الموارد المائية في مصر والتحديات المائية التي نواجهها، والتي تضعنا أمام البحث عن سبل الحفاظ على المياه، خاصة أن مصر تقع في نهاية الدول التي يسري بها نهر النيل، لذا تسمى مصر دولة المصب، بمعنى أن هناك عشر دول يمر بها نهر النيل قبل وصوله لمصر، وأن حصتنا من المياه سنويا 55،5 مليار متر مكعب من المياه سنويا منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تقابلها كثافة سكانية ارتفعت بمعدل عشرة أضعاف منذ تخصيص حصة مصر من المياه عام 1959والتي تؤثر سلبيا على حصة الفرد من المياه، لذلك تحدث عن ضرورة التمسك بالسلوكيات الإيجابية التي يجب التحلي بها عند استعمال المياه‘ وتطرق الحوار أيضا إلى البصمة المائية واسترايجية الحفاظ على المياه.
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