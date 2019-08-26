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الثقافة

لقاء شعري وعرض فني بـ"ثقافة الدقهلية"

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:12 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
آلاء حسن
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع الدقهلية، حيث نظم بيت ثقافة على مبارك عرضًا فنيًا لفرقة علي مبارك للسيرة والموال، قدمت الفرقة أغاني من التراث الشعبي للفنان السيد الأسمر منها "يا أهل بلدنا يا حتتنا، صباح الخير، مصر يا وادي الأحلام" وقدم الفنان محمد الطبلاوي "سير فى طريقك سير،على الخير ماشين" وقمر سيدنا النبي للفنان هاني محمود.

وعقدت مكتبة كفر طنبول ضمن نشاط نوادي الأدب لقاءً شعريًا مع الشاعر محمد فتحي عضو نادي الأدب بالسنبلاوين، أوضح خلال اللقاء أن الشعر العربي القديم يقصد به الشعر التقليدي لكونه يسير في ركاب التبعية والتقليد، ويسمى بالشعر العمودي نسبة إلى أسلوب كتابة أشطره المتناظرة بشكل عمودي، أما الشعر الحديث يقصد به كل شعر عربي كتب بعد النهضة العربية ويختلف عن الشعر القديم في أساليبه ومضامينه وبنياته الفنية والموسيقية، واختتم اللقاء بإلقاء عدد من قصائده والروايات والقصص الأدبية.
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