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رياضة

"ماركا": جريزمان لعب دور ميسي أمام ريال بيتيس

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:12 م
جريزمان
جريزمان
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سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على الدور الحاسم للمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الانتصار الكبير لفريقه نادي برشلونة على حساب ضيفه ريال بيتيس بالجولة الثانية من منافسات الليجا، مشيرة إلى أنه أدى نفس مهمة النجم الأرجنتيني الغائب عن اللقاء، ليونيل ميسي.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، أن البارسا بدأ يدخل في أجواء منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم عبر فوز أمس على بيتيس، حيث أسهم الدولي الفرنسي بثنائية أعادت التوازن للبلوجرانا عقب التأخر بهدف مواطنه نبيل فقير.
وأوضحت الصحيفة أن الظهور الأول لجريزمان في لقاء رسمي بملعب سان ماميس أمام أتلتيك بيلباو بالجولة الافتتاحية لليجا أثار الكثير من النقاش بشأن ما إذا كان قادرا على تقديم الإضافة المطلوبة والمقبولة.
لكن في ظهوره الأول بالكامب نو، كانت هناك حاجة بالنسبة لجريزمان بأن يكون بقمة مستواه إلى جانب زميليه لويس سواريز وعثمان ديمبلي في ظل غياب ميسي، وبالفعل أثبت النجم الفرنسي قيمته بالأداء القوي أمام بيتيس، حيث قاد خط الهجوم بطريقة رائعة في المساحات وكذلك الانطلاق من العمق لتسلم الكرة من وسط الملعب.
ونجح جريزمان في إيجاد المساحات لزملائه وبدا كأنه يملأ الفراغ الذي تركه غياب زميله الأرجنتيني، حيث حقق نسبة نجاح عالية في دقة التمرير بواقع 54 تمريرة صحيحة من أصل 64 كرة حاول تمريرها.
وفي ظل الانضمام لبرشلونة قادما من أتلتيكو مدريد بمقابل انتقال كبير، فإن ذلك يضع ضغطا على أكتاف النجم الفرنسي لكن هدفيه بمرمى ريال بيتيس قاداه إلى تصدر جدول ترتيب سباق هدافي الليجا.
وقدمت الجماهير التي حضرت المباراة التحية للمهاجم الفائز بكأس العالم مع منتخب الديوك وسيكون من المثير للاهتمام متابعة ما ستثمر عن شراكته مع ميسي في هجوم البارسا.
وعلى الأرجح سيلعب الثنائي جريزمان وميسي معا على أرض الملعب أمام أوساسونا بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني، بينما من المتوقع غياب كل من سواريز وديمبلي.
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