"الطب البيطري" و"الزراعة" تنظمان برنامجا تدريبيا عن سلامة الغذاء

نظمت كلية الطب البيطرى بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة (CDCE) برنامج تدريبي بيني بالتعاون مع كلية زراعة الشاطبي بعنوان "تطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء طبقا الايزو ٢٢٠٠٠ ٢٠١٨، وذلك في الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ أغسطس ٢٠١٩، بقاعة فارسي بكلية الزراعة بمشاركة ١٢٢ طالبا وطالبة من الكليتين.



قام بالتدريب الدكتور السيد عبد الحفيظ، مدير معمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية والمراجع الخبير في نظم سلامة الغذاء.



وأشار الدكتور أشرف ناظم عميد كلية الطب البيطري، في كلمته الافتتاحية للدورة، إلى أهمية مشاركة الطلاب في الدورات التدريبية لاكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل وتنمية مهارات خريجي جامعة الإسكندرية، موضحًا أن برنامج الدورة يتضمن زيارات ميدانية لمصانع الأغذية ببرج العرب.



شارك في الافتتاح الدكتور سامي خليل وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح عوض رئيس قسم علوم وتقنية الألبان بكلية الزراعة، الدكتورة أمل هاشم منسق المركز بالكلية.