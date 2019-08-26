اقتراح تأجيل الدوري الجديد إلى أكتوبر المقبل

من المرجح لدي اتحاد الكرة تأجيل انطلاق الدوري العام الجديد إلى أول أكتوبر المقبل بدلا من 19 سبتمبر، كما كان مقررًا.



ويرغب مسئولو اتحاد الكرة في إعلان جدول الدوري العام الجديد كاملا، وبشكل منتظم دون أية تأجيلات، بحيث يكون موعد انطلاق المسابقة وانتهائها معلومًا لجميع الأندية.



ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة الموعد النهائي لانطلاق الدوري الجديد في اجتماع اللجنة الخماسية الأربعاء المقبل.



واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجنايني رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها في الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة في الفترة المقبلة.