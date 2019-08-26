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الثقافة

ورشة رسم لمختارات من شعوب مختلفة بقصور الثقافة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:56 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة عدة أنشطة من خلال الادارة المركزية للدراسات والبحوث، حيث تنفذ فى الفترة من 25 الى 29 أغسطس الجارى ورشة فنية في مجال أشغال النسجيات المستحدثة بالتعاون مع فرع القاهرة، وذلك بقصر ثقافة السلام إشراف المهندسة نسرين مجدي علام أخصائي فنون تشكيلية، والتي قامت اليوم بتعريف المتدربين على مجال الورشة وما هو النسيج المستحدث وأنواعه والأدوات والخامات اللازمة، وكيفية عمل نسيج من خلال التطبيق العملي، كما تم التعرف على أنواع الخيوط المستخدمة في عمل عدد من الغرز الزخرفية على الكنفاه البلاستيك لعمل جراب موبايل وشنطة كروس، بجانب تعليم الفتيات عمل قاعدة شنطة دائرية ومستطيلة تمهيدا لعمل شنط بعدة أفكار متنوعة، بالإضافة لتعليم بعض الغرز السهلة لعمل يد الشنطة، كذلك التعرف على عمل عقد كروشيه بنسيج الخرز للمبتدئين، وذلك بمدرسة عبد الرحمن أبو المكارم الثانوية.

وأقيمت عدة ورش متنوعة منها ورشة رسم لمختارات من شعوب مختلفة باستخدام ورق كانسون ملون وألوان أويل باستل، وورشة رسم وتلوين بالرمل الملون على شكل مركب لتدريب الأطفال على تناول خامات مختلفة بديل للألوان وإدراك الملمس واللون واستخدام ورق كانسون وغراء ابيض رمل ملون وجليتر، وذلك بالمدرسة الإسبانية بالحي الثاني المتميز، كما أقيمت ندوة لاكتشاف الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة فى الغناء بعنوان "تنمية المهارات الإبداعية لمتحدي الإعاقة" بمدرسة الحي ال١١ للمكفوفين شاركوا فيها بأناشيد وتواشيح دينية.

ونفذت ورشة حكي بعنوان "الأخلاق الحسنة" حيث أكد عطية قدرى خلاها على أن الأخلاق الحميدة هي المرآة العاكسة لثقافة الشعوب وتدينها وتحضرها، وتعتبر الأخلاق الحميدة والسلوك الفاضل القويم حجر الزاوية لإقامة مجتمع متحضرمثقف، يسعى جاهدًا للحاق بركب تنمية وتحضر باقي الشعوب، فإذا أرادت أي دولة أن تتقدم عليها بأن تبدأ أولًا بتجميل شبابها بالأخلاق الحسنة الطيبة.

إحتفالا بالعيد القومى لمحافظة القليوبية أقيمت مسابقة فنية رسم بقاعة الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الطفل بكفر تصفا، ومسابقة أخرى باستخدام اوراق A4 والأقلام الرصاص والوان الخشب والألوان الفلوماستر لعمل رسومات تعبر عن أبرز مظاهر ومدن محافظة القليوبية واهم الزراعات والصناعات والمعالم التى تشتهر بها، كما أقيمت بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل أنشطة ورشة فنون تشكيلية بعنوان (رسم حر) باستخدام ورق الكانسون وأقلام الرصاص وألوان الخشب، وكورس تنمية بشرية بعنوان "طور نفسك" استكمالا لبرنامج "اكتشف نفسك"، حيث تم مناقشة كيفية التعرف على نوع الشخصية ومعرفة نقاط القوة والضعف بها، وكيفية تطوير هذه الشخصية وتقويم نقاط الضعف وتقوية المواهب، والقدرات والإمكانيات، مثل اللباقة في التعامل مع الآخرين، ومراعاة الذوقيات والآداب العامة وغيرها من الإمكانيات، كما تم تدريب الأطفال على طرق التعرف إمكانياتهم ومواهبهم الخاصة وطرق تطوير هذه الامكانيات، وذلك بمكتبة القصر، وكما شارك القصر جمعية الشيخ بخيت بعرض تنورة في الحفل الذي أقيم به بمناسبة ختام المهرجان الصيفي لأنشطة حضانه الشيخ بخيت.
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