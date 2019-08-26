معهد القديس أثناسيوس يطلق الملتقى الأول للتراث المسيحي أكتوبر المقبل

يطلق معهد القديس اثناسيوس للدراسات المسيحية التابع لمطرانية مار جرجس بالكنيسة القبطية الارثوذكسية في بني سويف، الملتقى الأول للتراث القبطي وذلك يوم 4 أكتوبر المقبل.



ويأتي الملتقى الأول للتراث القبطي تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في 22 من أغسطس الجاري بعيد السيدة العذراء مريم، وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الشهور المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر توت وتنتهي بشهر مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 ايام.