دوري المكتبات والمعلومات بثقافة أسيوط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بالبداري المسابقة الثقافية لدوري المكتبات، وتم عمل اختبار تحريري للمتسابقين شارك فيه أكثر من 13 متسابق في الفئة العمرية ما بين 9 إلى 15 عاما، جرت المسابقة في المعلومات العامة وتم تنفيذها بالمكتبة العامة بالموقع، وقد فاز بالمركز الأول بالمسابقة شريف أشرف محمد من قرية نجع زريق بالبداري وتم منحه شهادة تقدير لتميزه، كما قدم بيت ثقافة دير الجنادلة ورشة حكى للأطفال ضمن فعاليات نادى الطفل الصيفي وتم قراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها.



قدم قصر ثقافة اسيوط ضمن فعاليات نادى الطفل الصيفي بالقصر جلسة تنمية بشرية للطفل بعنوان "سياسة حماية الطفل" قدمتها نهال صبري حيث تم التعرف خلالها على الحقوق والواجبات والإساءات وكيفية التعامل معها.. واللمسات والأماكن الخاصة بجسم الطفل وماذا تفعل إذا تعرضت للاساءات، بالإضافة إلى ورشة المسرح الذي قدمها المخرج مارك صفوت حيث تم التدريب على الحركة على خشبة المسرح.