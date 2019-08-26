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الثقافة

ورش فنية متنوعة بثقافة أسيوط

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:54 م
ثقافة أسيوط
ثقافة أسيوط
جمال عاشور
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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، وضمن فعاليات برنامج الإبداع الصيفى المجانى بقصر ثقافة ديروط تستمر فعاليات كورس اللغة الإنجليزية الشامل تقديم احمد حفنى الذي يقدم للمتدربين شرح مفصل عن تصريفات الأفعال في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فعاليات ورشة الإعلام تدريب المخرج والإعلامي محمد إبراهيم والذي يتناول الحديث حول كيفية كتابة الخبر الصحفي بطريقة مختلفة لجذب الجمهور، بجانب ورشة الرسم تدريب ميرام علاء وتدريب الأطفال على مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن بداية العام الدراسي.

واجتمعت فرقة قصر ثقافة الغنايم المسرحية لاختيار النص المسرحي لهذا العام وذلك فى حضور مخرج العرض جاسر المصرى حيث تم طرح بعض النصوص المسرحية ومناقشتها حول مدى تأثيرها في ثقافة المجتمع المصري، كما أقيم بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر كورس شرح نظام التشغيل Windows 10 للمبتدئين ضمن نشاط القصر المزمع لشهر أغسطس قامت بها علياء الشريف، وقامت السيدة حفيظة سعد محمد بعمل محاضرة التفصيل والخياطة بقاعة نادى المرأة وتم شرح طريقة قص البلوزة وكيفية تركيب الفازلين عن طريق الكى.

عقدت ندوة مكتبية بمقر مكتبة المنفلوطي العامة لمناقشة كتاب بعنوان ريحانة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، حيث تناول صابر على عبد الحليم رؤية للكتاب حول ريحانة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهي قصة حياة فاطمة الزهراء وأنها ولدت في سنة بناء الكعبة قبل البعثة المحمدية بخمس سنين، أما أمها فسيدة رزان جمعت العقل الحصيف إلى النسب الشريف وضمت إلى ذلك الخلائق الفاضلة، والثروة الطائلة، فكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة، وتنعت بسيدة نساء قريش، آمنت بالرسول (صلى الله عليه وسلم) إذ كفر به الناس، وصدقته إذ كذبه الناس.
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