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الكرازة

غدًا.. الكنيسة تحتفل بالتذكار الشهري لـ "العذراء"

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:54 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الثلاثاء 27 أغسطس، بالتذكار الشهري للقديسة السيدة العذارء مريم.

والكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بالتذكار الشهرى للشيدة العذراء مريم، فى يوم 21 من كل شهر قبطى، تكريمًا للعذراء مريم.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت، بعيد صعود جسد القديسة العذراء مريم إلى السماء، بعد أن بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي استغرق 15 يومًا مُتصلة اختتمت 22 بقداسات عيد العذراء.
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