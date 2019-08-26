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سياسي

الوفد ينظم معسكرًا لدعم الرياضة بمشاركة 250 شابا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:53 م
ياسر الهضيبى
ياسر الهضيبى
إسلام نصير
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أكد نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسمه، ياسر الهضيبى، أن الحزب حريص على الحضور فى أى فعالية رياضية للتحفيز على دعم وتشجيع الشباب فى المشاركة، مؤكدا أن الحزب شارك بشكل تطوعى فى تنظيم بطولة الأمم الأفريقية.

ولفت "الهضيبي" في تصريحات صحفية، إلى أن الحزب يعتزم تنظيم فعالية لاستضافة شباب كرة اليد بمقر الحزب وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد لتكريم المنتخب بعد فوزه بكأس العالم للناشئين، كما سينظم الحزب معسكرا رياضيا فى غضون الشهر المقبل للتحفيز على دعم الرياضة بمشاركة 250 شابا.

واعتبر"الهضيبى" أن الأحزاب لها دور أساسي يتمثل فى السياسى ثم الاجتماعى والمؤسسى، بينما الرياضى يقع على الأحزاب في دعم توجه الدولة لتشجيع الرياضة وتوعية الجماهير المصرية بأن الرياضة هى روح الدولة، خاصة أن كرة القدم هى اللعبة الشعبية فى مصر وأن حزب الوفد يستعين بشخصيات رياضية لتدعيم هذه الفكرة.
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