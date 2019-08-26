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اقتصاد

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:52 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.49% رابحا 13.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2729.04 نقطة، مدفوعا بصعود أسهم إعمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 85.9 مليون سهم محققة ما قيمته 148.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3039 صفقة ل32 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.58%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.70%، فقطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.30%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.83%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.60%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.79%.
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