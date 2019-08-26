تقنين أوضاع مدرسة للمعاقين وسكن للراهبات بالكنيسة الأرثوذكسية بطرة

التقى اللواء محافظ القاهرة بممثلي الكنيسة الأرثوذكسية بطرة، بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتقنين أوضاع مساحتي أرض مقام عليهما حضانة ومدرسة لتدريب وتأهيل المعاقين على مساحة 1208 م2 والأخرى سكن للراهبات على مساحة 348 م2، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أراضي وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة.



كان عقدت وزارة التنمية المحلية، اجتماعًا، صباح اليوم، مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة الاجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح علي مخالفات

البناء ولائحته التنفيذية وإزالة التعديات على أراضي الدولة وإجراءات التقنين ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.



وتابع الاجتماع جهود متابعة تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها والتي وافقت اللجنة العليا لتقنين الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على توفيق أوضاعها، حضر الاجتماع ممثلو وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة التنمية المحلية.



وأكدت الوزراة أن جهود العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء تتم وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية سيكون أحد معايير تقييم أداء القيادات المحلية في المحافظات.