الأنبا رافائيل يترأس اجتماع درس الكتاب المقدس بالأزبكية

يترأس الأنبا رافائيل أسقف كنائس القاهرة مساء اليوم الاثنين، اجتماعه الأسبوعي لدرس الكتاب المقدس، وذلك بالكنيسة المرقسية بالأزبكية، وخلاله يقوم نيافته بتدريس أسفار الإنجيل.



ويذاع الاجتماع على القناة الرسمية للكنيسة القبطية الارثوذكسية "مي سات ".



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في 22 من أغسطس الجاري بعيد السيدة العذراء مريم.



وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الشهور المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر توت وتنتهي بشهر مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 أيام.