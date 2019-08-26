تشديدات بتكثيف أعمال الصيانة بمدارس السويس

استقبل محافظ السويس بمكتبه، اليوم، قيادات مديرية التربية والتعليم، بحضور اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد، وسلمى الشاعر مدير عام التربية والتعليم.



وفي اللقاء قدم المحافظ الشكر لمديري الإدارات التعليمية السابقين على ما قدموه من جهد طوال فترة خدمتهم، مؤكدًا على تواصلهم مع المديرين الجدد لصالح العملية التعليمية.



وأشار المحافظ إلى مديري التربية والتعليم بعمل خطة دورية للارتقاء بالعمل داخل الإدارات التعليمية ومتابعة المدارس بصفة مستمرة وعمل تقرير عن كل مدرسة يشمل السلبيات والإيجابيات.



وطلب المحافظ من القيادات التعليمية التنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية بمنع أية إشغالات أوتعديات ورفع صناديق القمامة المنتشرة خارج الأسوار والحافظ على النظافة العامة.



وكلف المحافظ مديري الإدارات التعليمية بعمل قاعدة بيانات لكل إدارة وكل مدرسة لتسهيل وتحسين أداء العمل بها.



كما طالب المحافظ بمزيد من التعاون بين القيادات التعليمية وتطبيق القانون والارتقاء بالعملية التعليمية والاهتمام بالمعلم والطالب.



وشدد على تكثيف متابعة أعمال الصيانة التي تتم بالمدارس على مستوى الثلاث إدارات والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.



وفي نهاية اللقاء كرم المحافظ عيوشة عبد العزيز مدير إدارة الجودة بالمديرية ورؤوف عياد مدير إدارة شمال السابق بمنحهم شهادة تقدير.



حضر اللقاء كلًا من الدكتور أيمن شاهين مدير إدارة الجناين التعليمية، والدكتور محمد توفيق مدير إدارة شمال التعليمية، وضحى تمام مدير إدارة جنوب.