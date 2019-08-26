بريطانيا تتعهد بتقديم 10 ملايين جنيه إسترليني في تشجير الأمازون

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتقديم 10 ملايين جنيه إسترليني للمساعدة في إعادة تشجير غابات الأمازون، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع في منتجع بياريتز بفرنسا.



ونقلت قناة (فرانس تي في إنفو) عن الحكومة البريطانية إعلانها- في بيان صدر اليوم الإثنين قبيل بدء أعمال جلسة (المناخ والتنوع البيولوجي) في قمة "السبع"، والتي ستتم خلالها معالجة الوضع في الأمازون والذي يسبب قلقا دوليا خطيرا - عن توفير تلك المساعدات لإعادة تشجير غابات الأمازون التي تعاني من حرائق متعددة.



وقال جونسون: "تابع الجميع احتراق غابة الأمازون، ولا يمكن الهروب من حقيقة الخراب الذي يلحق بالعالم الطبيعي".



وأضافت الحكومة البريطانية، في البيان، إنه سيتم توفير المساعدات البريطانية التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 11 مليون يورو، على الفور للمساعدة في إعادة تأهيل الغابات وتسكين المواطنين المتضررين من تلك الحرائق.



يذكر أنه وفقا لآخر الأرقام، فقد تم تسجيل 79.513 حريق غابات في البرازيل منذ مطلع العام الجاري، أى أكثر من النصف في منطقة الأمازون.



وتحت الضغط الدولي، بدأت السلطات في البرازيل عملها في منطقة الأمازون، حيث أرسلت طائرتين حربيتين من طراز "هيركولز 130-سي" قادرة على إلقاء ما يصل إلى 12 ألف لتر من المياه للمساعدة في القضاء على الحرائق.