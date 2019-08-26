سان جيرمان يستقر على بديل نيمار

أصبح أمر رحيل النجم البرازيلي نيمار، ونجم الفريق الكتالوني السابق عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، أمرا مؤكدا لدي الجميع ولكنها مجرد أيام قليلة قبل إغلاق السوق بشكل نهائي واستقرت إدارة النادي الفرنسي علي اسم أحد نجوم الدوري الإنجليزي ليكون بديل النجم البرازيلي في باريس.



وأكدت مصادر إنجليزية، أن باريس سان جيرمان قدم عرضا بـ109 ملايين يورو، للتعاقد مع العاجي ويلفريد زاها، لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي.



وأكد موقع "سكاي سبورتس" أن بطل فرنسا قدم عرضا بقيمة 109 ملايين يورو، للتعاقد مع زاها كبديل لنيمار، الذي اقترب من الرحيل لإسبانيا.



وجاء اختيار النادي الباريسي لزاها "غريبا"، خاصة وأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، لم يسبق له اللعب لأي ناد كبير خلال مسيرته.



وخاض زاها معظم مسيرته في صفوف كريستال بالاس بإنجلترا، ولم يختبر اللعب بدوري أبطال أوروبا، ولم ينافس مع فريقه في المراكز المرتفعة بالدوري.



وكان زاها على وشك الانتقال لصفوف أرسنال هذا الصيف، إلا أن الصفقة لم تتم في اللحظات الأخيرة، مما أدخله بخلاف مع إدارة بالاس.