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اقتصاد

96 شركة مصرية تشارك بمعرض "أنوجا" في ألمانيا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:46 م
جريدة الدستور
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قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن هناك 96 شركة مصرية من كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ستشارك في فعاليات معرض (أنوجا) في ألمانيا، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 5 – 9 أكتوبر 2019.

وأوضح المجلس - في بيان اليوم الاثنين - أنه يتم ترتيب تلك المشاركة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وجهاز التمثيل التجاري ومكتب التمثيل التجاري في برلين، لافتًا إلى أن الشركات المشاركة بالمعرض تضم 84 شركة من قطاع الصناعات الغذائية و12 شركة من قطاع الحاصلات الزراعية.

وأضاف رئيس المجلس هاني برزي: "إن معرض (أنوجا) يقام كل عامين ويعد أحد أهم منافذ الدخول إلى السوق الأوروبي في قطاع الصناعات الغذائية، حيث أن قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية للاتحاد الأوروبي في 2018 بلغت حوالي 361 مليون دولار تمثل نسبة 13% من إجمالي الصادرات الغذائية للعام ذاته"، موضحًا أن الصادرات الغذائية المصرية إلى أوروبا حققت نسبة نمو 9% عام 2018 بالمقارنة بصادرات عام 2017".

وتابع قائلا، إن ألمانيا تعد من كبرى الدول الأوروبية المستوردة للأغذية المصرية عام 2018 بقيمة 70 مليون دولار محققة نمو نسبته 20% في قيمة الصادرات مقارنة بعام 2017، وتمثل نسبة 19% من إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما تعد ألمانيا في الترتيب الحادي عشر لأهم الدول المستوردة للأغذية المصرية في 2018.

وأوضح أن الفراولة المجمدة المصرية تعد من أهم السلع الغذائية التي يتم تصديرها إلى السوق الألماني حيث بلغت صادراتها في 2018 حوالي 27 مليون دولار بكمية حوالي 22 ألف طن ومحققة زيادة في القيمة قدرها 128% وزيادة في الكمية قدرها 38% بالمقارنة بعام 2017، يليها البذور والأثمار الزيتية بقيمة 16 مليون دولار، ثم البصل المجفف بقيمة 4 ملايين دولار.

وأشار إلى أنه يأتي بعد ذلك محضرات ومعلبات خضر بقيمة 3.6 مليون دولار، والمصارين والأمعاء بقيمة 2.7 مليون دولار، والزيوت العطرية بقيمة 2.7 مليون دولار، والفاكهة المحضرة أو المعلبة بقيمة 2.4 مليون دولار، والخضر المجففة بقيمة 2.4 مليون دولار، وغيرها من السلع مثل: الزيتون المخلل، والعصائر والمركزات، والتمور والفواكه المجففة، ومركزات وصلصة الطماطم، والحلاوة الطحينية والطحينة، والمربى وزيت الزيتون.

ونوه رئيس المجلس بأن كلًا من (هولندا - إيطاليا - إسبانيا - فرنسا - إنجلترا - بلجيكا - اليونان - بولندا - ورومانيا في المركز العاشر) تلي ألمانيا من حيث الأهمية بالنسبة للصادرات الغذائية المصرية في الدول الأوروبية.
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