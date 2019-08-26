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حوادث

إخلاء سبيل "فتاة العياط" بكفالة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:44 م
فتاة العياط
فتاة العياط
محمد عيسى
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قررت محكمة السادس من أكتوبر، برئاسة المستشار شوكت زيان وعضوية المستشارين حسام نجيب يونس ومحمد العناني وعلاء سليم، الإثنين، إخلاء سبيل "أميرة.أ" التي اشتهرت بـ"فتاة العياط"، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما قررت تجديد حبس باقي المتهمين في القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت التحريات كشفت أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل.م" سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم. م" وأثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.

وقالت الفتاة المتهمة، إنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت "أ. ف" سائق، لكنه أخبرها بأن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيًا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى حتى سقط قتيلًا.
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