روسيا تنفي تسلم إشارات من واشنطن بشأن معاهدة "ستارت-3"

نفت الرئاسة الروسية أن تكون قد تلقت إشارات من واشنطن بشأن مستقبل معاهدة (ستارت-3) لتقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف- في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "في الحوار الذي يجري مع الجانب الأمريكي، لم نتلق أي إشارات من واشنطن بشأن الاستعداد أو عدم الاستعداد لإجراء محادثة حول معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت".



وأضاف "أن الرئيس الروسي، خلال لقائه الأخير مع الرئيس ترامب، قال إننا بحاجة إلى التحدث حول هذا الموضوع ومناقشته، ولكننا لم نتلق أي إشارات"، موضحا أن العواقب ستكون كارثية على الاستقرار الاستراتيجي في حال عدم تمديد هذه المعاهدة.



معاهدة (ستارت-3) وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عن طريق الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الروسي مدفيديف في 8 أبريل 2010 في براغ، لتحل محل المعاهدة القديمة التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر عام 2009.