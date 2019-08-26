إعدام 3 متهمين بقتل طفل في منشأة القناطر

قضت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، بالإعدام شنقًا لثلاثة متهمين بقتل طفل وسرقة دراجته البخارية في منشأة القناطر.



صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق عبدالله، وعضوية المستشارين عماد إبراهيم عفيفي وأحمد عزت أبو الفضل.



وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد أبو زيد" 29 سنة، خراط، و"علاء خلف" 29 سنة، فلاح، و"كريم إبراهيم" هارب، تهمة قتل المجنى عليه "مصطفى رجب" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لسرقة دراجته البخارية "توك توك".



وجاء في تحقيقات النيابة، أن المتهمين رسموا مخططًا إجراميًا لتنفيذ جريمتهم باستدراج المجني عليه بزعم قضاء حاجته بدراجته وعند وصولهم أمسكوا به ولفوا وشاحًا "شال" حول رقبته قاصدين قتله حتى فاضت روحه وسرقوا الدراجة.



وبموجهة المتهمين بالواقعة اعترفوا بارتكابها، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة التي تولت التحقيق، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.