روبين: لا أريد أن أصبح أفضل مدرب في العالم

أعلن نجم الملعب الهولندي ونجم نادي بايرن ميونيخ الألماني سابقًا أريين روبين إنه لا يطمع في أن يصبح أفضل مدرب في العالم.



وكان آريين روبين قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي منذ حوالي شهر بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق البافاري بنهاية الموسم الماضي.



وحول مستقبله بعد اعتزال كرة القدم، أكد روبين أنه لم يقرر بعد أين وكيف ستكون الخطوة المقبلة بالنسبة له.



وأضاف: "أحتاج الحصول على بعض الوقت من أجل التفكير، لا أريد اتخاذ قرار سريع بشأن المستقبل في الوقت الحالي".



وتابع: "لا أطمح إلى أن أكون أحد أهم المدربين على مستوى العالم، ولكن ذلك لن يمنع أنني قد أفكر في خوض التجربة".