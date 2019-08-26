حصر أملاك وأراضى قناطر نجع حمادي الجديدة

واصلت وزارة الموارد المائية والرى، حصر كافة أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال هيئة المساحة المصرية.



وتفقد المهندس سامح محمد على رخا مدير إدارة الأمن بمصلحة الري، وعدد من المسؤولين بجنوب الصعيد، كافة مبانى ومساحات أراضى قناطر نجع حمادي الجديدة، فى إطار خطة حصر الممتلكات الخاصة بها للحفاظ عليها من التعديات، وخلق مناطق إستثمارية جديدة لتحقيق عائد مالى جيد.



وقال المهندس طارق شلبى، مدير الأملاك بمصلحة الرى لـ "الدستور"، إنه يتم حاليا حصر كافة أملاك الوزارة وتدوير الأصول واستغلال الموارد بجميع المحافظات، استعدادا لطرح كراسات الشروط الخاصة باستغلالها استثماريا، لافتا إلى صعوبة تحديد قيمة مالية إجمالية لكافة الأصول لأنها تختلف حسب الموقع والمساحة والقيمة والأنشطة المختلفة بها، وأن عملية الطرح ستتم عقب إصدار تعليمات الوزير.