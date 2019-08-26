الأنبا مكاريوس يترأس القداس الالهي بكنيسة السيدة العذراء بالمنيا

صلي صباح اليوم الانبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بقرية دوار شعراوي بالمنيا.



وشارك نيافته الصلاة بالقداس القمص دوماديوس عبد السيد وكيل المطرانية والقس هرمينا صلاح كاهن الكنيسة، والقس ويصا عياد كاهن كنيسة الأنبا شنودة بمنشية الحواصلية، والقس مارتيروس يعقوب كاهن كنيسة القديس سمعان الخراز بالطوبجي.



وقام الأنبا مكاريوس بتعميد ٥ أطفال من أبناء الكنيسة وبعد القداس قام نيافتة بزيارة بعض المرضى بالقرية.



واحتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في 22 من أغسطس الجاري بعيد السيدة العذراء مريم، وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الاشهر المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر توت وتنتهي بشهري مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 ايام.



