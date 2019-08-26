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عالم

ترامب: أتطلع إلى اتفاق تجارة "عادل" مع الاتحاد الأوروبي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:36 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد
الأوروبي.

وقال ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع:"نأمل في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أنه يتطلع إلى "اتفاق عادل" يكون جيدا لجميع الأطراف.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي كانت تجلس بجوار ترامب، إنها تأمل في أن تنطلق في أقرب وقت ممكن محادثات من أجل التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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