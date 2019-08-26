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حوادث

تجديد حبس عصابة خطف هواتف السيدات في مصر القديمة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:30 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأحد، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف السيدات بأسلوب الخطف، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بضبط عاطلين سرقا هاتف محمول من إحدى السيدات حال سيرها، مستقلان "توك توك" بمنطقة مصر القديمة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وارتكبا 3 حوادث سرقة، وباعا المسروقات لعميلهما "سيئ النية".

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة المختصة.
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