طوكيو تستورد المزيد من الذرة من الولايات المتحدة الأمريكية

تخطط اليابان لشراء المزيد من الذرة من الولايات المتحدة الأمريكية في صفقة منفصلة عن اتفاقية التجارة التي يأمل البلدان في التوقيع عليها في الشهر القادم.



ويقول مسؤولون في الحكومة إن محصول اليابان من الذرة قد تضرر بسبب الآفات الحشرية لذا فهناك حاجة لإمدادات إضافية.



وتأتي صفقة شراء الذرة في ظل سعي الولايات المتحدة لإيجاد مشترين آخرين لمنتجاتها الزراعية بسبب النزاع التجاري مع الصين.



ويقول المسؤولون إن شركات يابانية ستشتري مليونين ونصف مليون طن أخرى من الذرة لعلف الحيوانات.



ويمثل ذلك نحو 25% مما تستورده اليابان من الولايات المتحدة عادة خلال عام واحد، وستبدأ الواردات الإضافية من شهر سبتمبر.



ويشار إلى أن اليابان تشتري بالفعل أكثر من 90% من احتياجاتها من الذرة من الولايات المتحدة الأمريكية.