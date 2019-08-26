روسيا: يتعين فهم الموقف الأوكراني من مينسك

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إنه يتعين فهم موقف السلطات الأوكرانية الجديدة بشأن عملية مينسك قبل التخطيط للاتصالات بصيغة نورماندي".



وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي بموسكو اليوم الاثنين "نذكّر شركائنا باستمرار ما هو ضروري، حتى لا تعاني صيغة نورماندي، ولضمان تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها في هذا الإطار في وقت سابق"، مؤكدا ضرورة فهم موقف الحكومة الأوكرانية الجديدة من اتفاقيات مينسك قبل الحديث أو التخطيط لاتصال جديد بصيغة نورماندي بين روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا.



يُذكر أن (رباعية نورماندي) الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي شمال غرب فرنسا، وتبحث بمشاركة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا تسوية الأزمة الأوكرانية.