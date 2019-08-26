جامعة جنوب الوادي تحصد المركز الأول في مسابقة "كأس المعرفة"

حصدت جامعة جنوب الوادي المركز الأول في مسابقة كأس المعرفة "Knowledge Cup"، والتي نظمتها جامعة عين شمس بالمعسكر الدائم برأس البر.



وذكرت الجامعة - في بيان اليوم الاثنين - أنه شارك في المسابقة 15 جامعة مصرية (جنوب الوادي،عين شمس،المنصورة،حلوان، بني سويف،الوادي الجديد،أسوان،سوهاج،الدلتا للعلوم،بنها،قناة السويس،المنوفية،الفيوم،السادات،والسويس).



وأوضحت أن فريق الجامعة حصل في مرحلة دور المجموعات على المركز الأول بالمجموعة بعد فوزه على جامعات عين شمس وبنها،وحلوان، مشيرة إلى أنه في دور الثمانية فاز على جامعة أسوان، ثم في نصف النهائي تغلب على جامعة سوهاج،وحقق الفوز في النهائي على جامعة بني سويف بنتيجة 8-3 لتحصل جامعة جنوب الوادي على الكأس.