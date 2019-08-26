الأربعاء.. تونس تستضيف مؤتمر المسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية

يعقد المؤتمر الخامس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية بعد غد الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.



وأوضح المكتب الإعلامي التابع للمجلس بالقاهرة، في بيان له، أن هذا المؤتمر سيحظى بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجهات عدة معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن جامعة الدول العربية، لجنة حقوق الإنسان العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



ويناقش المؤتمر عددًا من القضايا الهامة من بينها: حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الالكترونية ودور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية، ويستعرض المؤتمر تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، كما يستعرض نتائج أعمال فريق عمل يجتمع غدا الثلاثاء لإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.



وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.