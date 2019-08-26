ضبط 2349 مخالفة في حملة مرورية بالإسكندرية

شن ضباط إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، لعدة أيام، حملة على الشوارع والميادين الرئيسية، لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق قوانين ولوائح المرور، ما أسفر عن ضبط 2349 مخالفات مرورية.



شملت المخالفات التحدث في المحمول أثناء القيادة، وتحصيل أجرة زائدة، ومواقف عشوائية، وتجزئة مسافة، وطمس لوحات، والسير في الممنوع، ووضع ملصقات، وعدم سلامة الأنوار والفرامل والإطارات، وتجاوز السرعة المقررة "الرادار"، والتحميل خارج الموقف، وعدم تشغيل العداد، ودخان كثيف، وكسر إشارة، وزجاج ملون، وعدم تشميع حمولة السيارة، وعدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، والاشتباه في الصلاحية الفنية، ومخالفة شروط التراخيص وخط السير.

تم تحرير محاضر بالمخالفات، وباشرت النيابة العامة التحقيق.