ارتفاع واردات الصين من فحم الكوك

كشفت إحصائيات رسمية عن ارتفاع واردات الصين من الكوك خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بشهر يونيو السابق عليه، وتصدرت استراليا قائمة الدول المصدرة للكوك إلى الصين.



ووفق لبيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين، فقد حيث ارتفع حجم الكوك الوارد من استراليا للصين ليصل إلى 3.96 مليون طن خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 2.82 مليون طن في شهر يونيو.



أما واردات فحم الكوك القادمة من منغوليا في شهر يوليو الماضي، فقد بلغت 2.57 مليون طن، مقابل 2.69 مليون طن في يونيو لتحتل المركز الثانى فى قائمة الموردين.



كما ارتفع حجم واردات فحم الكوك من روسيا في يوليو الماضي إلى 731305 أطنان، مقابل 576710 أطنان في يونيو لتحتل المركز الثالث فى قائمة الموردين للصين.