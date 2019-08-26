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منوعات

لاعب يتجاهل تمساح استوائي مرعب مر بجانبه أثناء ممارسته الجولف

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:19 م
جريدة الدستور
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يمارس لاعبو الجولف فى فلوريدا اللعبة وفقا لقواعد مختلفة ولكن بالتأكيد ليس من بين هذه القواعد تجاهل مرور التماسيح الاستوائية العملاقة المرعبة.

فقد كان اللاعب المحترف ستيل لافرتى يمارس الجولف في نادى "تشامبيونز جيت كانترى كلاب" فى مدينة أولاندو بولاية فلوريدا الأمريكية حين واجه ضيفا غير متوقع اقتحم عليه مضمار الجولف هو عبارة عن تمساح استوائى.

وقال اللاعب، في تصريحات صحيفة، "لم أشعر بالقلق، فأنا معتاد على ركوب الأمواج وأمارس هذه الرياضة بشكل احترافي واعتدت على مشاهدة هذه النوعية من التماسيح طوال حياتي.

وأضاف "كان يبدو أن التمساح الضخم يمضي في طريقه فقررت تجاهله وأن أجعله يمضى لحال سبيله" ووصف الأمر بأنه تجربة رائعة، واستطرد قائلا " إن التمساح الاستوائى كان على بعد سبعة أو ثمانية أقدام وأنه قام بالتقاط لقطات له عبر هاتفه المحمول رفعها بعد ذلك على حسابه على موقع انستجرام.
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