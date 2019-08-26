السيسي: قضايا البيئة وتغير المناخ على رأس أولوياتنا

قال الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، خلال مشاركته في جلسة المناخ والتنوع البيولوجي: "إن قضايا البيئة وتحدياتها تشغل حيزا كبيرا من اهتماماتنا".



وأضاف السيسي: "لا شك أن تغير المناخ يعتبر من أخطر قضايا البيئة".



يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه غابات الأمازون في البرازيل عدة حرائق متواصلة، وهو الأمر الذي أثار الغضب العالمي، خاصة أن الرئيس البرازيلي قد أعرب عن عدم اهتمامه بالقرارات البيئية التي تم التوصل إليها في قمة العشرين في اليابان يونيو الماضي، فيما أعلنت دول قمة السبع، أمس، أنها سوف تساعد المناطق المتضررة من حرائق الأمازون.