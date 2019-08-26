تثبيت رقائق الكترونية في الأشجار للاعتناء بها في البرتغال

يقوم مجلس مدينة بونشال بجزيرة ماديرا البرتغالية بتطبيق نظام جديد مبتكر لحماية الحياة النباتية من خلال تثبيت رقائق الكترونية في جميع الأشجار بالمناطق العامة بهدف الاعتناء بها وصيانتها.



وذكر المسؤولون بالبلدية، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، أنه تهدف المرحلة الأولى من المشروع تحليل وصيانة الأشجار وتسجيل المعلومات المتعلقة بالعمر وتاريخ الصيانة والأمراض المحتملة وتحديد الموقع الجغرافي في قاعدة بيانات.



وفي المرحلة الثانية من المشروع سيتم الحصول على تطبيق هاتف محمول يسمح بالقراءة الفورية لمعلومات كل شجرة عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي "تابلت"، بهدف ضمان الإدارة الكاملة لمجموعة متنوعة من الأنواع الموجودة وكذلك الصيانة المناسبة والفعالة للأشجار في البلدية، ومنع الأمراض وتوقع أي احتياجات للتدخل.

