الصحف الإسبانية: اللعنة تصيب ريال مدريد وجريزمان يسيطر أمام بيتيس

ركزت الصحف الإسبانية، اليوم الإثنين، الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، فى الحديث عن تألق الفرنسي أنطوان جريزمان، وقيادة برشلونة للفوز على ريال بيتيس، بالإضافة إلى الجمود الذي ضرب فريق ريال مدريد في خط الهجوم، ما سيدفع الريال للتعاقد مع نيمار دا سيلفا.





نشرت صحيفة "ماركا":

أتلتيكو مدريد يفوز على ليجانيس بهدفٍ أحرزه فيتولو



سيميوني "نحن ما زلنا فريق الشعب"



برشلونة يفوز على بيتيس 52



جريزمان يتألق وميسي يغيب



أحرز الفرنسي ثنائية في أولى مبارياته بالكامب نو



البرازيلي قلق فينيسيوس لم يعد يبتسم



صحيفة "آس":

جمود سجل ريال مدريد بهدف واحد فقط من 22 تسديدة على بلد الوليد



شكّل 10 لاعبين من عهد أنشيلوتي تشكيلة الريال الأساسية يوم السبت



إدارة النادي بدأت في النظر إلى نيمار وسط حالة العقم التهديفي التي يعيشها الفريق



أصبح هدفًا رئيسيًا للنادي



جريزمان يقود ريمونتادا برشلونة ويسجل ثنائية في مرمى بيتيس



الأتلتي يفوز على ليجانيس لأول مرة



فيتولو يكسر اللعنة