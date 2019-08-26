الشرطة العراقية تعتقل 8 إرهابيين فى مدينة الرمادى

ألقت الشرطة العراقية اليوم الإثنين، القبض على 8 إرهابيين في مدينة الرمادي الواقعة غرب البلاد.



وأفادت قيادة شرطة محافظة الأنبار العراقيةـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم، بأن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 8 متهمين مطلوبين للقضاء؛ وفق المادة 4 إرهاب في منطقة الصوفية الواقعة بمدينة الرمادي غرب البلاد.



وتعلن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، عن قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.