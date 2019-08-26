زيادة عدد حالات الإصابة بالسرطان فى رواندا

قال مدير برنامج السرطان في مركز الطب الحيوي برواندا، فرانسوا أونكيندي، إن 10 آلاف و704 حالات إصابة جديدة بمرض السرطان سُجلت العام الماضي، بينها 6 آلاف و184 حالة بين النساء.



وقال أونكيندي، وفقا لصحيفة "نيو تايمز" في كيجالي، خلال اجتماع تشاوري حول سبل مكافحة المرض القاتل، إن 8 آلاف و200 حالة سُجلت في عام 2017، مشيرا إلى أن هناك حاجة للبدء في تحويل الموارد نحو العبء الوشيك.



وأشار إلى من بين الحالات المسجلة يعد سرطان الثدي وعنق الرحم هي الأكثر شيوعًا بين النساء، بينما سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطان انتشارا بين الرجال، ويعتبر سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا.